F1 pilotu Kevin Magnussen'in hayranını fark etmesini küçük kızı sağladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
F1 pilotu Kevin Magnussen'in hayranını fark etmesini küçük kızı sağladı

Formula 1 pilotu Kevin Magnussen, imza isteyen bir hayranını fark etmeyince küçük kızı devreye girerek babasını uyardı. Bu an, başka bir hayran tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede viral oldu.

Formula 1 dünyasında tanınan pilot Kevin Magnussen imza almak isteyen bir hayranını fark edemedi. Magnussen'i, küçük kızı uyararak durumu fark etmesini sağladı.

Bu dokunaklı an, başka bir hayran tarafından videoya alındı ve sosyal medyada paylaşıldı. Video kısa sürede büyük ilgi gördü ve viral oldu. Kevin Magnussen, kızının bu dikkatli ve nazik hareketi sayesinde birçok hayranının takdirini kazandı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Magnussen'in kızının babasına olan desteği ve hayranlarına olan duyarlılığı övgüyle karşılandı.

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