Kedisine Icardi demeyi öğretti. İzleyenler şaştı kaldı

Düzenleme: Ebrar Kadir Taban
Kedisine Icardi demeyi öğretti. İzleyenler şaştı kaldı

Bir Galatasaray taraftarının kedisine 'Gol, Icardi' kelimelerini öğrettiği ve söylettiği video sosyal medyada viral oldu.

Bir Galatasaray taraftarı, sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

KEDİSİNE 'ICARDI' DEMEYİ ÖĞRETTİ
Taraftar, kedisine Icardi demeyi öğretti.

Ayrıca taraftarın 'Gol' diye bağırdığı sırada kedinin de gol şeklinde bağırdığı görüldü.

Videoyu izleyenler şoka uğrarken, yayınlanan video binlerce kez izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu.

Paylaşılan videoya, 'Bunu nasıl öğrettin' 'Icardi görse şok geçirir' 'Kediyi maça getir' tarzında yorumlar yapıldı.

GALATASARAYLILARIN SEVGİLİSİ
Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı ve daha sonra bonservisini aldığı Mauro Icardi, Galatasaray ile geçirdiği iki sezonda alınan şampiyonlukların mimarı oldu ve taraftarın da sevgilisi haline geldi.

Piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli, Süper Lig'de gol kralı olmayı başardı.

Ayrıca Galatasaray ile 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda 77 maça çıkan Icardi, 56 gol atarken 20 asist yaptı.

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