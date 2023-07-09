Fatih Karagümrük'de geçirdiği başarılı dönemin ardından pek çok kulübü peşine takan İtalyan futbolcu Fabio Borini'nin yeni takımı belli oldu.

Borini'ye Beşiktaş'ın yanı sıra pek çok Süper Lig takımının talip olduğu ileri sürülmüştü.

Ancak İtalyan basınında çıkan habere göre Karagümrük'ten ayrılan ve Serie B ekibi Sampdoria'nın başına geçen Andrea Pirlo, eski öğrencisi Borini'yi de ikna etti.

Sampdorio ile Borunu arasında anlaşma sağlandığı öne sürülürken resmi imzaların da en kısa sürede atılacağı belirtildi.