Fabregas antrenörlük kariyerinde bir ilki yaşayacak

2022-2023 sezonunun sonunda aktif futbol hayatını sonlandırmasının ardından antrenörlük kariyerine futbolu bıraktığı Como 1907'nin U19 takımında başlayan Cesc Fabregas terfi aldı.
İtalyan basınında yer alan haberlerde; Como 1907'de Teknik Direktör Moreno Longo ile sürpriz bir şekilde yollar ayrıldı.
Como 1907'nin Moreno Longo'nun yerine U19 takımını çalıştıran Cesc Fabregas'ı A takımın başına getirdiği aktarıldı.
Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı vurgulandı.
Cesc Fabregas teknik direktörlük kariyerinde ilk kez A takımda görev alacak.
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