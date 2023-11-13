Fabregas antrenörlük kariyerinde bir ilki yaşayacak

Futbolu İtalya Serie B ekiplerinden Como 1907'de bırakan Cesc Fabregas, teknik direktör oluyor.

Murat Şahin
Fabregas antrenörlük kariyerinde bir ilki yaşayacak

2022-2023 sezonunun sonunda aktif futbol hayatını sonlandırmasının ardından antrenörlük kariyerine futbolu bıraktığı Como 1907'nin U19 takımında başlayan Cesc Fabregas terfi aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde; Como 1907'de Teknik Direktör Moreno Longo ile sürpriz bir şekilde yollar ayrıldı.

Como 1907'nin Moreno Longo'nun yerine U19 takımını çalıştıran Cesc Fabregas'ı A takımın başına getirdiği aktarıldı.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı vurgulandı.

Cesc Fabregas teknik direktörlük kariyerinde ilk kez A takımda görev alacak.

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