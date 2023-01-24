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Fabrika bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kocaeli’de otomobil parçası üretimi yapılan fabrikanın bacasında çıkan yangın, fabrika çalışanlarının müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 23:33
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Fabrika bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Fabrika bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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İHA  - Yangın, İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Sokak’ta bulunan Federal Mogul fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, otomobil parçası üretimi yapılan fabrikanın baca kısımdan yangın çıktı.

Fabrika işçilerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın neticesinde yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı

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