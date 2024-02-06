Fabrikada işçileri rehin alan zanlının arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Gazze için bu kadar tepkili olduğunu bilmiyordum

Gebze Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Procter&Gamble (P&G) isimli fabrikada, işçileri Gazze’ye yönelik saldırıları protesto etmek için rehin alan İbrahim Y.’nin arkadaşının ifadesine ulaşıldı.

“ÇOK DİNİ BÜTÜN BİRİSİ DEĞİLDİR”

Eylemi gerçekleştiren İbrahim Y.’nin çocukluk arkadaşı olduğu belirtilen U.A., ifadesinde, eylemi gerçekleştirmeden önce vazgeçmesini sağlamak amacıyla İbrahim Y.’yi aradığını belirten U.A., "Vazgeçmesi gerektiğini söyledim ancak beni dinlemedi. Kendisine ’Neden yapıyorsun?’ dedim. ’İstediğimi almadan bırakmam’ dedi. Ne istediğini söylemeden telefonu kapattı. Telefonu kapattıktan sonra vazgeçirmek için mesajlar attım. Açıkçası hiç aklıma gelmezdi. İbrahim çok dini bütün birisi değildir. Gazze konusunda bu kadar tepkili olduğunu bilmiyordum" ifadesini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi’nde bulunan Procter&Gamble (P&G) isimli fabrikada 1 Şubat günü, işçiler İbrahim Y. tarafından rehin alınmıştı. Bunun üzerine, fabrikaya aralarında özel harekatçıların da bulunduğu polis ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, İbrahim Y.’nin tuvalet ihtiyacını gidermek için rehinelerin yanından ayrıldığı esnada da operasyon yapılmıştı.

Gerçekleştirilen operasyonda, 7 rehine kurtarılmış ve eylemi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yaptığını söylediği İbrahim Y. ise önce gözaltına alınmış, daha sonra ise tutuklanmıştı.