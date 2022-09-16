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Facebook mesajlara topluluk özelliği eklendi

Facebook'a getirilen topluluk sohbetleri güncellemesi sayesinde hem Facebook’ta hem de Messenger’da, kullanıcıların ilgilendiği konular üzerine metin, ses ve video aracılığıyla gerçek zamanlı olarak bağlantı kurulabileceği açıklandı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 15:48
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Facebook mesajlara topluluk özelliği getirildi

Facebook mesajlara topluluk özelliği eklendi
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Facebook,  sohbet odaları özelliğini Messenger'a getirdiğini duyurdu. Uygulama tarafından "Topluluk Sohbetleri ile kullanıcılar hem Facebook’ta hem de Messenger’da ilgilendikleri konular etrafında topluluklarıyla metin, ses ve video aracılığıyla gerçek zamanlı olarak bağlantı kurabilecekler." açıklaması yapıldı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Topluluk Sohbetini oluşturan kişi, konulara kategorilere ayırabilecek ve böylece grup üyeleri kendileri için uygun seçeneklere giriş yapıp, bilgi alışverişinde bulunabilecek. 

Yönetici olarak belirli bir konu etrafında grup üyeleri için sohbet, gezi veya buluşma için bir etkinlik sohbeti başlatabileceksiniz. Ayrıca uygulama üzerinde ses kanalları da oluşturulabilecek. Katılımcılar ses kanalına girdikten sonra görüntülü görüşme şansı da elde edecekler.

Şimdiye kadar büyük ölçüde belirtildiği gibi Topluluk Sohbetlerine yalnızca grup üyeleri erişebilecek. Facebook ayrıca kötüye kullanımların önüne geçebilmek adına çeşitli denetleme araçları kullanacak. Şirket Topluluk Sohbetleri konusunda oldukça umutlu.

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