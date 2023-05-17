Faciadan dönüldü. Elazığ’da yolcu otobüsü alev alev yandı

Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana gelen olayda, Diyarbakır'dan Elazığ istikametine seyreden Hakan Narçiçeği'nin yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, durumu hemen fark ederek otobüsü emniyet şeridine çekti ve yolcuları tahliye etti. Bu hızlı müdahale sayesinde olası bir facia önlendi.

Ancak kısa bir süre sonra yangın hızla yayıldı ve otobüs alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Ancak otobüs kullanılamaz hale gelerek tamamen yanmış durumda kaldı.

Yangın sırasında otobüsteki yolcular başka bir otobüsle güvenli bir şekilde nakledildi. Yolcuların herhangi bir yaralanma veya zarar görmediği bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

Olay sonrasında bölgede güvenlik önlemleri alınarak yol trafiğe açıldı. Otobüsün tamamen yanmasıyla birlikte maddi hasar meydana geldi.