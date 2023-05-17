Faciadan dönüldü. Elazığ’da yolcu otobüsü alev alev yandı

Elazığ-Diyarbakır karayolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, motor kısmından dumanlar yükselerek alev aldı.

Faciadan dönüldü. Elazığ’da yolcu otobüsü alev alev yandı

Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana gelen olayda, Diyarbakır'dan Elazığ istikametine seyreden Hakan Narçiçeği'nin yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, durumu hemen fark ederek otobüsü emniyet şeridine çekti ve yolcuları tahliye etti. Bu hızlı müdahale sayesinde olası bir facia önlendi.

Ancak kısa bir süre sonra yangın hızla yayıldı ve otobüs alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Ancak otobüs kullanılamaz hale gelerek tamamen yanmış durumda kaldı.

Yangın sırasında otobüsteki yolcular başka bir otobüsle güvenli bir şekilde nakledildi. Yolcuların herhangi bir yaralanma veya zarar görmediği bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

Olay sonrasında bölgede güvenlik önlemleri alınarak yol trafiğe açıldı. Otobüsün tamamen yanmasıyla birlikte maddi hasar meydana geldi.

25e119fe4653e82e39ba6a27a2eeedef.jpg

48a2cf50a57574484e4da1f93f173c90.jpg

315f79a61a52bd2ff3019cc29fa3c987.jpg

d8c209d17fa2d3a7c2034dcb14d7cc20.jpg

7b0af55b97d9348ff4fc637b1a051eb9.jpg

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama