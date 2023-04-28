Faciayı tekme darbesi önledi

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sabitlendiği yerden çıkan çöp konteyneri az kalsın faciaya neden oluyordu. Yokuş aşağı hızla kayan çöp konteyneri Karadeniz Sahil Yolu’na yaklaşık 15 metre kala bir servis çalışanın tekmesi ile yön durdu.

Faciayı tekme darbesi önledi

İHA'nın haberine göre, olay, Ortahisar ilçesinin Yalıncak mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde bir sitenin önündeki çöp konteyneri henüz bilinmeyen nedenle sabitlendiği yerden çıktı.

Yokuş aşağı hızla kaymaya başlayan çöp konteyneri önce kargo aracına çarptı. Araçtan sekerek yokuş aşağı kaymaya devam eden çöp konteynerini fark eden bir otomobil firmasına ait servis çalışanı duruma müdahale etmeye çalıştı.

Servis çalışanının attığı tekme ile çöp konteyneri yavaşlayarak park halindeki başka bir araca çarparak durdu. Yokuş aşağı yürüyen bir kadının saniyelerle kurtuluşu güvenlik kamerasına yansırken, çöp konteynerinin Karadeniz Sahil Yolu’na yaklaşık 15 metre kala park halindeki bir araca çarparak durması olası bir faciayı önledi.

"ADETA PATLAMA SESİ YAŞANDI"

Yokuş aşağı kayan çöp konteynerini tekme atarak hızını yavaşlatmasını sağlayan servis çalışanı Yunus Altuntaş, “İşyerimde araca bakıyordum o sırada üstten doğru çöp konteynerinin gürültüyle geldiğini gördüm. İki araca çarptı kargo aracına çarptıktan sonra adeta patlama sesi yaşandı" diye konuştu.

Altuntaş "Yola doğru gidiyordu ben de hemen koştum bir tekme vurup yavaşlatırım diye düşündüm. Tekme vurunca aracın sağ tarafına çarparak yavaşladı, yön değiştirdi. Eğer müdahale etmeseydim her saniye yüzlerce aracın geçtiği Karadeniz Sahil Yolu'na yola doğru gidebilirdi. O zaman da zincirleme kaza dolayısıyla facia olurdu. Çöp konteynerinin nasıl hareket ettiği konusunda bilgim yok” dedi.

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