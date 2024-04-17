Fahiş fiyatlar için boykot kararı alındı. Bir millet uyanıyor!

Özellikle son zamanlarda yiyecek içecek fiyatlarının fahiş oranda artmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu durum sosyal medyada da bir hareketi başlattı. Vatandaşlara, 20-21 Nisan tarihlerinde kafe ve restoranlara gitmeme çağrısı yapılıyor.

Yüksek enflasyon ve geçim sıkıntısı yüzünden, artık dışarda yemek yemek hayal oldu. Fahiş fiyatlar yüzünden ne kahvaltı ne de akşam yemeği yenebilir durumda değil. Özellikle dar gelirli vatandaşlar, duruma fazlasıyla tepkili. Keyif yapmak bir yana, karnını doyurmak isteyenler bile restoranların önünden geçemez hale geldi. Bu gidişatı bir hareketi de beraberinde getirdi.

Sosyal medya platformu "X" üzerinde yaşanan hareketlenme boykot fitilini ateşledi. Bu hareket çerçevesinde, vatandaşlar 20 ve 21 Nisan tarihlerinde restoran ve kafelere gitmeme kararı aldı.

Bir kişilik serpme kahvaltının bin lirayı bulması, bir fincan kahve içmenin bile maliyetinin 150 liraya ulaşması öfkeyi ve tepkiyi beraberinde getirdi. Ayrıca porsiyon oranlarının küçülmesi, fiyatların artmasını da engellemedi. Artık porsiyonlar ne kadar küçükse fiyatlar da o kadar artıyor.