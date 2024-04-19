Dana bonfile kilosu ne kadar oldu?. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli lafı gerçek oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Dana bonfile kilosu ne kadar oldu?. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli lafı gerçek oldu
Enflasyon ve ekonomik kriz et fiyatlarını altın fiyatlarıyla yarıştırır hale getirdi. Bir market reyonunda çekilen görüntülerde Dana bonfilenin kilosunun 1300 TL’yi bulduğu görüldü.

Günden güne artan enflasyon ve ekonomik kriz, vatandaşın cebinden götürmeye devam ediyor. Asgari ücret zammının ardından gıdadan, ulaşıma, giyimden, barınmaya fahiş zamlar yapıldı.

Gıda ürünleri arasında zam şampiyonu et ve süt ürünleri oldu. 2023 yılının kış ayında açıklanan et fiyat listesine göre Dana bonfilenin fiyatı 400 TL iken, 2024 yılında ise bu rakam 1300 TL ila 1850 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

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DANA BONFİLENİN KİLOSU 1300 TL

Bir et reyonuna giden vatandaş, Dana bonfile fiyatının resmini çekti. Kilosunun 1300 TL’ye çıktığı görülen bonfilenin fiyatını gören vatandaşlar tepki gösterdi.

KİLOSU 1850 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Öte yandan Dana bonfilenin fiyatı bazı marketlerde 1300 TL'ye satılırken bazı kasaplarda kilosu 1850 TL'ye kadar çıkıyor. İnternette bir kasap dükkanı tarafından satılan dana bonfilenin kilosu 1850 TL'den satışa çıkarıldı.

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ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN BİR AİLE AYDA KAÇ DEFA DANA BONFİLE YİYEBİLİR?

Dana bonfilenin kilogram fiyatı sosyal medyada gündem olurken, paylaşılan fotoğraf, akıllara “Asgari ücretle çalışan bir aile ayda kaç defa yiyebilir?” sorusunu getirdi. Bazı vatandaşlar, bir asgari ücretlinin evine kaç kilogram et götürüp getiremeyeceği hakkında yorumlarda bulundu.

İşte bazı yorumlar,

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