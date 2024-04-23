Fahriye Evcen yaz pozlarıyla mest etti

Burak Özçivit ile beraber oynadıkları çalıkuşu dizisinin ardından 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen geçtiğimiz yıl ikinci defa anne ve baba olmalarının mutluluğunu hayranları ile paylaşmıştı.

Sosyal medya hesabından da sık sık paylaşımlarına devam eden Fahriye Evcen, eşi ve çocukları ile de paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Güzel ve başarılı oyuncu bu defa Yaz pozları ile herkesin dilinde. Instagram hesabından Yaza Merhaba diyerek birbirinden güzel pozlarını hayranları ile paylaştı.

Sosyal medya hesabından 14 milyon kullanıcıya yakın takipçisi ile meslektaşlarından epey önde olan Evcen’in sadece son pozu bile yüzbinlerce kullanıcı tarafından beğenildi.

Yaz pozlarına beğeni ve yorumlar adeta yağmur gibi yağdı. Ayrıca bugünün 23 Nisan olması sebebi ile oğullarının okul töreninden gösterisini paylaşan Evcen, bu paylaşımı ile bugünün gündem olan isimlerinden birisi oldu.