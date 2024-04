Adriana Lima son pozuyla yaktı geçti. Yüzü çok konuşulmuştu

Üçüncü kez annelik sevincini yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima, yüzündeki farklılıkla dikkat çekti.

"Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı" filminin galasına katılan Lima, yüzündeki değişiklik nedeniyle aldığı olumsuz yorumlara bir açıklama getirdi.

Estetik operasyon iddialarını reddeden Lima, "Bir genç kızın, iki küçük çocuğun, hareketli bir erkeğin ve yürümeye başlayan bir bebeğin, ayrıca üç köpeğin annesi olarak yorgun bir yüzüm var... İlginize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Doğum kiloları da sıkça konuşulan konular arasında yer alan Lima, verdiği kilolarla eski formuna geri döndü ve son fotoğraflarıyla sosyal medyada adeta fırtına gibi esti.

Bir marka için verdiği pozlarla görenleri kendine hayran bırakan Adriana Lima için, hayranları tarafından "Sen her zaman bir efsanesin", "Muhteşem görünüyorsun", "Işıkları söndürüyorsun",

"Harika bir annesin" gibi yorumlar yapıldı.

ADRİANA LİMA KİMDİR?

Adriana Lima, Brezilyalı bir model ve dünyaca ünlü bir süpermodeldir. İşte onun hakkında daha fazla bilgi…

Adriana Lima, 12 Haziran 1981 tarihinde Salvador, Bahia, Brezilya'da düşük gelirli ve dindar bir ailede doğdu.

13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Lima, Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında birinci seçildi. Ardından 1996'da yapılan Ford Supermodel of the World Contest'de ikinci oldu.

Kısa bir süre sonra Ford Modellik Ajansısayesinde New York'a taşınan Lima, Elite Model Management ile anlaştı. 1997-1998 yılları arasında Vogue ve Marie Claire gibi dergiler için moda çekimleri gerçekleştirdi. Ünlü markaların defilelerine çıktı, örneğin Christian Lacroix ve Valentino.

Lima, 1998'de Victoria's Secret defilesinde yer alarak iyice tanınır hale geldi. Heidi Klum ve Gisele Bündchen ile birlikte melek kanatları taktırarak iç çamaşırı defilesini sergiledi. Ayrıca 2003'teki Victoria's Secret defilesinin açılış mankeni oldu.

2001'de BMW kısa filminde Mickey Rourke, Clive Owen ve Forest Whitaker ile birlikte oynadı. Wong Kar-wai tarafından yönetilen bu filmde, ünlü bir adamın karısını kıskanarak onu takip ettirmek için bir dedektif tutması konu ediliyor.

Lima, 2005'te sınırlı sayıda üretilen Pirelli takvimindeyer aldı. Aynı yıl AskMen.com'un Top 99 Women listesinde birinci sırada yer alırken, 2006'da dördüncü oldu. Forbes.com'un En Çok Kazanan Ünlüler ve En Güçlü 100 İnsan listelerinde de yer aldı.

Ocak 2009'da Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun adlı programa katıldı ve yarışmadan kazandığı 75 bin Türk lirasını kanserli çocuklara bağışladı.

14 Şubat 2009'da NBA'de oynayan basketbolcu Marko Jaric ile evlendi. İlk kızı Valentina Lima Jaric 15 Kasım 2009'da dünyaya geldi. İkinci kızı Sienna Lima Jaric, 12 Eylül 2012'de doğdu. 2014 yılında boşandılar. Şu anda düzenli bir şekilde Metin Hara ile ilişkisi devam etmektedir.