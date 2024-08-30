Faiz inse de çıksa da onlar kazanıyor. Mahfi Eğilmez açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Faiz inse de çıksa da onlar kazanıyor. Mahfi Eğilmez açıkladı

Deneyimli iktisatçı Mahfi Eğilmez paylaştı son noktayı koydu. Faizi artırsan dövizden dönenler ek faiz kazandığını belirten Eğilmez, faizi indirildiğinde ise dövizden dönenler ek faiz kazandığını söyledi. Eğilmez, kısaca kazananların aynı olduğunu ifade etti. İşte Mahfi hocanın paylaşımı

Ekonomi dünyasının önemli isimlerinden İktisatçı Mahfi Eğilmez faizdeki çelişkiyi anlattığı paylaşımla son noktayı koydu. Hazine eski müsteşarı Mahfi Eğilmez'e göre kazananlar aynı...Eğilmez, "Bin doğru adım bir yanlış adımı düzeltmez" şeklindeki Çin atasözünü hatırlattı. İktisatçı Eğilmez, ayrıca mevduat faizlerinin açıklanan enflasyonun 10-15 puan altında olduğunu söyledi.

Deneyimle iktisatçı Mahfi Eğilmez'in paylaşımı şöyle:

"Faizdeki çelişkimiz şu: Gerçek enflasyon açıklananın kabaca bir kat üzerinde. Mevduat faizleri ise açıklanan enflasyonun 10 - 15 puan altında. Kur da fazla oynamıyor. Bu durumda dövizden TL mevduata dönenler 3 ayda (vade sonunda tekrar döviz alınca) yaklaşık yüzde 8 - 10 döviz faizi kazanmış oluyorlar. Böyle bir ortamda faizi artırsan dövizden dönenlere ek faiz geliri kazandırıyorsun, büyüme düşüyor, işsizlik artıyor. Faizi indirsen bunlar tekrar dövize dönüyor ve kur yukarı gidiyor, Merkez Bankası rezervleri düşüyor, enflasyon yükselişe geçiyor. Hiç kıpırdamadan dursan ekonomi durgunluğa gidiyor, enflasyon baz etkisi bitince düşmeye devam etse bile ekonomi slumpflasyona girebilir. Çin Atasözünde söylendiği gibi: Bin doğru adım bir yanlış adımı düzeltemez. Her ne kadar Eylül, Ekim gibi iki puan faiz indirimi önermiş olsam da gidişe bakarak o zaman karar vermek lazım. Bu konudaki kesin düşüncemi Eylül enflasyonunu ve ikinci çeyrek büyüme verisini görünce açıklayacağım."

SLUMPFLASYON NEDİR?

Bu terim, ekonomide hem fiyatların hızla arttığı hem de ekonomik büyümenin durduğu veya gerilediği bir durumu tanımlar.

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