IŞİD'li Suriyeliler yakalandı! İzmir'e kadar nasıl geldiler! Haklarında tahdit kaydı varmış! Tahdit kaydı nedir?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü.

Geçmiş dönemde IŞİD terör örgütleri adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü veya haklarında tahdit kayıtları bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu 8 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 7'si yakalanırken, 1'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ayrıca şüpheliler ile aynı evde kalan 4'ü yetişkin, 8'i çocuk 12 kişinin sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi.

23 ilde IŞİD operasyonu. Ali Yerlikaya duyurdu

TAHDİT KAYDI NEDİR?

Tahdit kodunun emniyet teşkilatı tarafından oluşturulmuş sınır dışı edilen yabancının pasaport bilgi kısmına eklenen “Ç – G – N – V” gibi harf ve rakamlardan oluşan kişinin kendi ülkesinin dışında yabancı başka bir ülkeye girişini engellemesi için uygulanan kodlara dendiği bildirildi.

İSTANBUL'DA DA IŞİD'A OPERASYON DÜZENLENDİ!

İstanbul'da, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren ve saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen bir DEAŞ üyesi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla bir çalışma yürüttü.

17 ilde IŞİD operasyonu. 65 şüpheli yakalandı

Suriye'de bomba yapımı ve saldırı eğitimi aldığı belirlenen şüpheli C.A.Y.'nin yasa dışı yollarla İstanbul'a geldiğini tespit eden ekipler, zanlıyı teknik ve fiziki takiple 24 saat izlemeye aldı.

Şüphelinin eylem hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, Bağcılar'da belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.