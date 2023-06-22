Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altında son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde döviz ve değerli metaller zirvede yatay seyirde...

Saat 10:45 itibarı ile Dolar yüzde 0,07 kayıpla 23,54 YL'den, Euro yüzde 0,17 artışla 25,89 TL'den işlem görüyor.

Yüzde 0,26 düşüş yaşayan gram altın ise saat 10:45 itibarıyla 1.460,78 TL'den işlem görüyor.

Bu sırada çeyrek altın 2,369 TL, yarım alttın 4.739 TL, Cumhuriyet altını 9.434 seviyelerinde.

Agresif faiz artışı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle Türk Lirası'nda uzun süredir yaşanan değer kaybının ardından piyasalar gözlerini bugünkü TCMB'nin PPK toplantısından çıkacak karara çevirdi.

Seçim sonrasında dolar karşısında değer kaybını hızlandıran TL ise Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde nispeten dirençli kaldı. Yerli ekonomistlerin PPK toplantısına ilişkin beklentisi yüzde 15-35 arasında değişirken, yabancıların en düşük beklentisini yüzde 14 ile Standard Chartered, en yüksek beklentisini ise yüzde 40 ile Goldman Sachs ortaya koydu. Öte yandan AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19,25'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Banka geçen ay faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Politika faizi yüzde 8,5'te sabit tutulmuştu.