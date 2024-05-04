Cüneyt Özdemir Erdoğan'a hediye edilen mesir macunu hakkında konuştu: Ne demek istiyorsunuz? Her şey mi bitti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın yıllar sonra bir muhalefet liderini kabul etmesini gündemine taşıyan Özdemir, sözlerine CHP Lideri Özgür Özel’in AK Parti Genel Merkezi’ne birlikte gittiği Namık Tan hakkında “Aslında AK Partili diyebileceğimiz eski AK Partili diyebileceğimiz bir diplomat, siyasetçi” diyerek başladı.

Toplantı sonrası gündem olan oturma düzenine de değinen Özdemir eşit bir düzenin olmadığının altını çizdikten sonra iki liderin birbirine verdiği hediyeleri gündemine taşıdı.

Oturma düzeni hakkında uzun uzadıya yorumlarda bulunduktan sonra “Asıl şeye takıldım” diyerek sözü hediye konusuna getiren Özdemir “Özgür özel hediye olarak mesir macunu götürmüş. Şimdi insanın aklına çok tuhaf espriler geliyor tabii. Şimdi mesir macunu götürdü deyince… Yani ne demek istiyorsunuz. Hani her şey mi bitti?” diye konuştu.

Videonun büyük bir bölümünü mesir macununa ayıran, söz konusu macunun nasıl yapıldığı hakkında bilgileri de takipçileriyle paylaşan Özdemir “Mesir macunu tamam. Manisa şehriyle anılan bir yiyecek. Aslında bizim zamanımızda bakkallarda satılırdı, hala satılıyor mu? Artık satılmıyor. Eskiden bakkallarda mesir macunu satılırdı. Mesir macunu da çok böyle yenmesi zor, tadı tuzu olmayan, hani hep bir niyetle yenilen bir şey” ifadelerini kullandı.