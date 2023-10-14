Falçatalı saldırıya uğrayan Anna’nın avukatı: Tahliye kararı verilirse müvekkilim öldürülecek

Mesut Öztürkmen daha önce mahkemenin kararına göre 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak İstinaf, mahkemenin Anna Butim'in yaralanmasının, 'yüzde sabit iz, organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi konusunda' yetersiz rapora dayanılarak karar verdiğini ayrıca sanık Öztürkmen'in eylemini 'tasarlayarak' işleyip işlemediğinin kesin olarak belirlenmesi gerektiğini belirterek kararı bozmuştu. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mesut Öztürkmen bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"TAHLİYE KARARI VERİLİRSE MÜVEKKİLİM ÖLDÜRÜLECEK"

Anna Butim'in avukatı Tuba Özel, "Sanığın öfke, elem ve sinir hali kendince müvekkilin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiye yönelik ani oluşmuştur. Dolayısıyla bu olaydan önce bir haksız tahrik altında hareket ettiği sonucu çıkarılamaz, kaldı ki bu olayın gerçekleşmesinden 6 ay önce müvekkil evi terk etmiştir. Ayrıca sanık müvekkilim yurt dışına gidince onu bulmak için peşinden gitmiştir. Sanığın bir önceki celsede alınan sanık savunmasında 'Kendisine yeni bir hayat kurmuş' şeklindeki beyanına bakıldığında müvekkilin sanık tarafından halen daha takip edildiği anlaşılıyor. Eğer bu dosyada bir tahliye kararı verilirse müvekkilim sanık tarafından öldürülecektir" dedi. Mahkeme olaydan sonra Anna Butim'inin kaldırıldığı hastaneye müzekkere yazılarak tedavi evraklarının mahkemeye gönderilmesine Anna Butim'inin yüzünde kalıcı bir iz kalıp kalmadığı ile alakalı rapor hazırlanması için dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Davanın iddianamesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan sanık Mesut Öztürkmen'in, boşanma aşamasındaki eşi Anna Butim'iyi, sosyal medyadan takip ederek, sürekli gittiğini belirlediği bir AVM'de, falçatayla saldırdığı anlatıldı. İddianamede, mağdura arkadan saldıran sanığın, kulağıyla burnu arasındaki kısmı kestiği belirtildi. İddianamede şüphelinin amacının Anna Butim'iyi öldürmek olduğu belirtilerek, çevredekilerin engellemeye çalıştığı sanığın, falçatayı rastgele sallayarak, eylemini tamamlamaya çalıştığı bildirildi. Öztürkmen'in 'Eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.