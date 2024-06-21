Fanatik prens çıldırdı

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Fanatik prens çıldırdı

İngiltere Prensi William, Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) İngiltere'nin Danimarka ile oynadığı maçta hop oturdu, hop kalktı.

Erkeklerin normalde günlük yaşamda göstermedikleri tüm duyguları futbol sayesinde nihayet açığa çıkarabilecekleri her zaman söylenir: Bu, İngiltere Prensi William için kesinlikle doğru gibi görünüyor.

Genellikle çok kontrollü ve sakin olan prens William, Perşembe günü Frankfurt/Main'de 1-1 biten İngiltere ile Danimarka arasındaki Avrupa Şampiyonası maçını gözle görülür şekilde duygusal olarak izledi.

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Yerinde duramadı.

Tezahürat yaptı, bağırdı, çağırdı ve beraberliğe çok üzüldü.

Aslında takımımız oynarken hepimiz biraz William değil miyiz?

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