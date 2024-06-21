Batshuayi'nin karısı isyan etti. 'Çocuğumun ölümünü isteyenler. Irkçılık ve tehditler'

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile anlaşan Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşıma imza attı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞINI AÇIKLADI

Maria, yaptığı açıklamada Fenerbahçe taraftarı tarafından ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Amely Maria, paylaşımında "Ailemi tehdit edenler ve futbol için çocuğumun ölümünü isteyenler utansın! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi! Tanrı hepinizi görüyor." ifadelerini kullandı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Batshuayi'ye yıllık 3 milyon euro maaş verecek.

Ayrıca 3 milyon euro imza parası ödenecek.

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonda 75 maça çıkan golcü oyuncu, 44 gol atarken 5 asist yaptı.