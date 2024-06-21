Batshuayi'nin karısı isyan etti. 'Çocuğumun ölümünü isteyenler. Irkçılık ve tehditler'

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Batshuayi'nin karısı isyan etti. 'Çocuğumun ölümünü isteyenler. Irkçılık ve tehditler'

Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, Fenerbahçe taraftarı tarafından ölüm tehditleri aldığını ve ırkçılık yapıldığını açıkladı.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile anlaşan Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşıma imza attı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞINI AÇIKLADI
Maria, yaptığı açıklamada Fenerbahçe taraftarı tarafından ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Amely Maria, paylaşımında "Ailemi tehdit edenler ve futbol için çocuğumun ölümünü isteyenler utansın! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi! Tanrı hepinizi görüyor." ifadelerini kullandı.

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3 YILLIK SÖZLEŞME
Galatasaray, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Batshuayi'ye yıllık 3 milyon euro maaş verecek.

Ayrıca 3 milyon euro imza parası ödenecek.

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonda 75 maça çıkan golcü oyuncu, 44 gol atarken 5 asist yaptı.

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