Fanatik Trabzonsporlu binlerce hayvanın boynuzunu bordo maviye boyadı

Bordo mavili renklere gönül veren besici Ramazan Aksoy, yaklaşık 2 bin 500 koç ve keçinin boynuzlarını boyadı. Köprübaşı ilçesinde yaşayan Aksoy, eline boya alarak hayvanların boynuzlarını 2 günde boyadığını anlattı.

Şenol Güneş’in yeniden Trabzonspor’un başına geçmesi sonrası bu kararı aldığını belirten Aksoy, “7-8 yaşından beri babadan ve dededen kalan besiciliği sürdürüyorum. Şenol Güneş’in gelmesiyle birlikte Trabzonspor sevdalısı olarak mutlu olduk. Sevincimizi koçlarımızın, koyunlarımızın boynuzunu bordo-mavi yaparak göstermeye çalıştık. Yaklaşık 2 bin 500 hayvanımın boynuzunu bu şekilde boyadım. 50 kutu boya kullandım. 2 gün boyama işlemi sürdü” dedi.