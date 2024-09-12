Fanatik Trabzonsporlu binlerce hayvanın boynuzunu bordo maviye boyadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fanatik Trabzonsporlu binlerce hayvanın boynuzunu bordo maviye boyadı

Fanatik Trabzonspor taraftarı olan besici, yaklaşık 2 bin 50 keçi ve koçun boynuzunu bordo maviye boyadı. Besici Ramazan Aksoy, hayvanların boynuzlarını 2 günde boyadığını anlattı.

Bordo mavili renklere gönül veren besici Ramazan Aksoy, yaklaşık 2 bin 500 koç ve keçinin boynuzlarını boyadı. Köprübaşı ilçesinde yaşayan Aksoy, eline boya alarak hayvanların boynuzlarını 2 günde boyadığını anlattı.

Şenol Güneş’in yeniden Trabzonspor’un başına geçmesi sonrası bu kararı aldığını belirten Aksoy, “7-8 yaşından beri babadan ve dededen kalan besiciliği sürdürüyorum. Şenol Güneş’in gelmesiyle birlikte Trabzonspor sevdalısı olarak mutlu olduk. Sevincimizi koçlarımızın, koyunlarımızın boynuzunu bordo-mavi yaparak göstermeye çalıştık. Yaklaşık 2 bin 500 hayvanımın boynuzunu bu şekilde boyadım. 50 kutu boya kullandım. 2 gün boyama işlemi sürdü” dedi.

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