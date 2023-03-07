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Farah isminin anlamı nedir? Farah hangi dilde ne demek?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı ‘Adım Farah’ dizisinin yayınlanmasının ardından Farah ismi trend oldu. İzleyiciler Farah isminin ne anlama geldiği ve hangi dilde olduğu merak ediliyor. Peki, Farah isminin anlamı nedir? Farah hangi dilde ne demek?

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 14:42
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Farah isminin anlamı nedir? Farah hangi dilde ne demek?

Farah isminin anlamı nedir? Farah hangi dilde ne demek?
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Farah ismi son zamanlarda popüler olan kız çocuk isimlerinden biri oldu. Farah isminin hangi dilde ne anlama geldiği arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Farah isminin anlamı nedir? Farah hangi dilde ne demek?

FARAH NE DEMEK?

Son zamanlarda çok popüler olan Farah ismi genellikle kız çocuklarının ismi olarak Farah konulmaktadır. Arapça kökenli olan bu ismin anlamı ve telaffuzu da çok beğenilmektedir.

Halk arasında yaygın olarak kullanılan Farah ismi neşe gibi anlamına gelmektedir.

Farah adı neşe, mutluluk ve anlayışlı olan anlamı da taşıyor. Manevi açıdan bakıldığında Farah ismi gözü pek ve cesur olarak bilinmektedir.

FARAH HANGİ DİLDE NE DEMEK?

Farah adı Arapça kökenlidir.

FARAH İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Halk arasında en çok kullanılan isimlerden birisi de Farah olarak bilinir. Farah ismi Kuran-ı Kerim içerisinde yer almamaktadır. Kuran-ı Kerim içerisinde yer almayan Farah ismi kız çocukları için çok fazla kullanılmaktadır.

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