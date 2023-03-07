Farah ismi son zamanlarda popüler olan kız çocuk isimlerinden biri oldu. Farah isminin hangi dilde ne anlama geldiği arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Farah isminin anlamı nedir? Farah hangi dilde ne demek?

FARAH NE DEMEK?

Son zamanlarda çok popüler olan Farah ismi genellikle kız çocuklarının ismi olarak Farah konulmaktadır. Arapça kökenli olan bu ismin anlamı ve telaffuzu da çok beğenilmektedir.

Halk arasında yaygın olarak kullanılan Farah ismi neşe gibi anlamına gelmektedir.

Farah adı neşe, mutluluk ve anlayışlı olan anlamı da taşıyor. Manevi açıdan bakıldığında Farah ismi gözü pek ve cesur olarak bilinmektedir.

FARAH HANGİ DİLDE NE DEMEK?

Farah adı Arapça kökenlidir.

FARAH İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Halk arasında en çok kullanılan isimlerden birisi de Farah olarak bilinir. Farah ismi Kuran-ı Kerim içerisinde yer almamaktadır. Kuran-ı Kerim içerisinde yer almayan Farah ismi kız çocukları için çok fazla kullanılmaktadır.