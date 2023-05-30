Farklı suçlardan kaydı bulunan 48 şüpheli polis tarafından yakalandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne Eskişehir genelinde 14-29 Mayıs tarihleri arasında kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan; 26 yıl 11 ay, 23 yıl 4 ay, 13yıl 5 ay 15 gün, 8 yıl 4 ay ve 5 yıl, yağma suçundan; 14 yıl 3 ay 7 gün, farklı bir suçtan 8 yıl 4 ay ve kasten öldürme suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıslarında içinde bulunduğu 48 şüpheli şahıs yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk ettirilen şahıslardan 16’sı cezaevine teslim edildi.