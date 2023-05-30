Farklı suçlardan kaydı bulunan 48 şüpheli polis tarafından yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda sonucu yakalanan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan toplam 48 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Farklı suçlardan kaydı bulunan 48 şüpheli polis tarafından yakalandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne Eskişehir genelinde 14-29 Mayıs tarihleri arasında kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan; 26 yıl 11 ay, 23 yıl 4 ay, 13yıl 5 ay 15 gün, 8 yıl 4 ay ve 5 yıl, yağma suçundan; 14 yıl 3 ay 7 gün, farklı bir suçtan 8 yıl 4 ay ve kasten öldürme suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıslarında içinde bulunduğu 48 şüpheli şahıs yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk ettirilen şahıslardan 16’sı cezaevine teslim edildi.

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