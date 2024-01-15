Faruk Beşer kimdir? Faruk Beşer koronadan mı vefat etti?

Faruk Beşer'in vefatını oğlu Mustafa Sabri Beşer duyurdu. Faruk Başer, 14 Ocak Pazar Kartepe Maşukiye Değirmenbaşı Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

FARUK BAŞER KİMDİR?

Faruk Başer 1952 Trabzon doğumludur.

Faruk Başer İlkokulu Trabzon'da, ortaokulu İzmit İmam-Hatip Okulu'nda, liseyi ise Yozgat İmam-Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinden mezun olan Faruk Başer aynı üniversitede 1985 yılında "İslâm'da Sosyal Güvenlik" adlı teziyle doktor unvanını almıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak sekiz sene boyunca çeşitli görevlerde bulunan Faruk Başer, ardından İslam Araştırmaları Vakfı (İSAV) ilmî sekreterliğinde çalışmıştır.

Faruk Başer 1986-1993 yılları arasında İlmî Araştırmalar Merkezi'nde kurucu müdür olarak görev almıştır. Ayrıca, 1993-1994 yılları arasında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde öğretim üyesi olarak bulunmuş ve Mukayeseli İslâm Hukuku ile İslâm Milletler Hukuku dersleri vermiştir.

Faruk Başer Türkiye'ye döndükten sonra, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. 1994 yılında İslâm Hukuku Anabilim Dalında doçent unvanını, 2000 yılında ise profesör unvanını almıştır.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslâm Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı ve dekan yardımcılığı gibi idari görevlerde de bulunan Faruk Başer, 1999-2000 yılları arasında 6 ay süreyle ABD'deki University of Pittsburgh'ta Visiting Professor olarak görev yapmıştır.