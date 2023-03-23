Ankaragücü Başkanı Faruk Koca resti çekti

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 200 milyon lira getirene başkanlığı devredeceğini söyledi.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübün transfer yasağını kaldırmak için 40 milyon euro verdik.

Geldiğimden beri 1 milyar 350 milyon lira bu kulübe sponsorluk ve yönetimden para bulduk.

İnşallah bu sezon sonu, bu kulübün futbolcusuna, sağa sola hiçbir borcu kalmayacak. Bu kulüp sezon sonu borçsuz olacak.

Kulübün borcu olduğunu söyleyenler 200 milyon lira getirsinler başkanlığı devrediyorum haydi.

Sezon bittiğinde hiçbir futbolcunun alacağı kalmayacak."