Faruk Koca’nın mahkemedeki ilk savunması ortaya çıktı. Sanıklardan biri 'Hakemi savunmaya çalıştım' dedi

Süper Lig’de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitimi sonrası Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Olay sonrası tutuklanarak cezaevine konan Koca günler sonrasında tahliye edilmişti.

Skandal olay sonrası başlatılan soruşturma sonrası aralarında Faruk Koca’nın da olduğu 4 sanık hakkında dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

FARUK KOCA’NIN İLK SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Habertürk’te yer alan habere göre sanık Faruk Koca’nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Tehdit kısmı doğru değil, savcılıkta ifade vermiştim. Onun dışında bir şey demiyorum. Yaşanan durumdan dolayı duyduğum üzüntümü de anlatmıştım sizin huzurunda da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kamuoyunun bu olayın meşgul edilmesi nedeniyle üzüntümü dile getiriyorum başka bir şey demek istemiyorum"

"HAKEME ZARAR GELMESİNİ ÖNLEMEK İSTEDİM"

Sanıklardan Osman Erkan Can ise ilk duruşmada yaptığı savunmasında şunları söyledi:

"İddianamede atılı suçu kabul etmiyorum. 4 yıldır profesyonel takım sorumlusu olarak görev yaparım. Olay günü yedek kulübesi arkası delegasyon alanında maçı izledim maç bitiminde başkan ve bazı kişilerin koştuğunu gördüm hakemin olduğu yerde arbede vardı. Ben önce gidip kollarımı açarak hakeme zarar gelmesini önlemek istedim.

Bu sırada hakemin ayağa kalktığını gördüm ve arbedenin devam ettiğini düşündüm. Bu sırada önden biri boğazıma vurdu. Biri bana vurunca, ben de oraya doğru ayağımı salladım ancak kesinlikle hakem Umut Meler'e yönelik bir eylemim olmadı. Kendisi zaten bir metre önümdeydi. Ben zarar vermek istesem verirdim ama ayırmak istedim."

KOCA: OLAY ÖNCESİ PROVOKE OLMADI

Meler'in avukatı Halil İbrahim Atabay, daha sonra, "Olayın öncesi, sonrası ve olay sırasında bu olaya ilişkin olarak provoke edici bir beyan oldu mu? Saldırıyı bunun için mi gerçekleştirdi" diye sordu. Bunun üzerine Faruk Koca, "Olay öncesinde bu olayın gelişimi ile ilgili bir provoke olmamıştır" cevabını verdi.

SANIK YUNUS: KENDİSİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM

Sanık Yunus Şahin Yunus ise savunmasında, "Daha önce ayrıntılı savunmamı yapmıştım. Savunmalarım geçerlidir. Olaydan dolayı üzgün ve pişmanım. Kendisinden de özür diliyorum. Herhangi bir tehdit duymadım" diye konuştu.

HALİL UMUT MELER: TEHDİDİ DUYDUM ŞİKAYETÇİYİM

Ardından söz verilen hakem Halil Umut Meler ise, "İddianamede anlattığım şekilde gerçekleşti olay. Daha önce ifade mi verdim, tekrar ederim. Tehdit sözünü Faruk Koca'dan doğrudan duydum şikayetçiyim" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Yapılan savunmalar sonrası mahkeme heyeti duruşmanın 28 Şubat tarihine ertelenmesine karar verdi. Heyet, Halil Umut Meler için hazırlanan tedavi raporu ve Adli Tıp raporunun mahkemeye sunulmasını istedi.