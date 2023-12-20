Galatasaray taraftarları Faruk Koca sorusu sonrası ikiye bölündü. Verilen cevap herkesi şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
Galatasaray taraftarları Faruk Koca sorusu sonrası ikiye bölündü. Verilen cevap herkesi şaşırttı
Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlar mücadele öncesi Yeniçağ'a konuştu.

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray kendi evinde Fatih Karagümrük karşısına çıkıyor.

Saat 20.00'de RAMS Park'ta başlayacak mücadele öncesi stadyumu doldurmaya başlayan taraftarlar Yeniçağ'a özel açıklamalarda bulundu.

Hem Karagümrük hem de Fenerbahçe karşısında sahadan 3 puanla ayrılacaklarına inanan taraftarlar Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırması hakkında ise farklı yorumlarda bulundu.

Selahattin Ekrekli'nin, saldırı olayı hakkında ne düşündüğünü sorduğu bir taraftar olayı kınarken diğeri ise bazı hakemlerin bunu hak ettiğini söyledi.

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