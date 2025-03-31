Fas ekonomisi büyümeye devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fas ekonomisi büyümeye devam ediyor

Fas ekonomisi 2024 yılının son çeyreğinde yüzde 3.7 büyüyerek önceki çeyrekte kaydedilen yüzde 4.3’lük artışın ardından istikrarlı seyrini sürdürdü. Ülkedeki sanayi ve hizmet sektörlerindeki genişleme büyümeyi desteklerken, tarım sektöründe daralma yaşandı.

Fas'ta tarım dışı ekonomik faaliyetler yüzde 4.4 artış gösterdi. Sanayi üretimi yüzde 4.9 büyüyerek önemli bir ivme kazandı. Madencilik sektörü yüzde 6.5, imalat sanayi yüzde 3.7, inşaat sektörü yüzde 7 ve enerji hizmetleri yüzde 5.7 oranında büyüme kaydetti. Bu gelişmeler, sanayi üretiminin ekonomiye sağladığı katkının arttığını gösterdi.

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TURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE CANLANMA

Hizmet sektörü yılın son çeyreğinde yüzde 4.2 genişledi. Özellikle turizm sektörü büyümeye büyük katkı sağladı. Otel ve restoran sektörleri yüzde 12.8 oranında büyüyerek ülke ekonomisinde önemli bir canlanma yarattı.

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TARIM SEKTÖRÜ DARALDI

Fas ekonomisinde büyümenin lokomotifi olan tarım sektörü ise 2024’ün son çeyreğinde yüzde 4.9 oranında daraldı. Kuraklık ve iklim koşullarının etkisiyle tarımsal üretimde azalma yaşandı.

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BÜYÜME BEKLENTİLERİ VE EKONOMİK GİDİŞAT

Fas ekonomisi, sanayi ve hizmet sektörlerindeki güçlü performans sayesinde büyümesini sürdürüyor. Ancak tarım sektöründeki zorluklar, genel ekonomik büyümeyi sınırlayabilecek önemli bir faktör olmaya devam ediyor.

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