Malezya ekonomisi pozitif seyirde

Malezya İstatistik Departmanı verilerine göre, ülkenin öncü ekonomik endeksi Aralık 2024’te aylık %0,8 artış gösterdi. Kasım ayındaki yukarı yönlü revize edilen %1,3’lük artışa kıyasla hız kaybetse de bu, ikinci ay üst üste pozitif bir görünüm sundu. Endeksteki yedi bileşenden dördü yükselirken, en büyük katkıyı Malezya Borsa Sanayi Endeksi (%0,4) sağladı. Kasım ayında bu oran %0,2 seviyesindeydi.

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Konut sektöründe de iyileşme yaşandı. Onaylanan yeni konut sayısı Aralık’ta %0,3 artarak Kasım’daki %0,2’lik düşüşü tersine çevirdi. Reel para arzı %0,2 seviyesinde sabit kalırken, diğer temel kıymetli ve demir dışı metallerin reel ithalatı %0,1 oranında arttı.

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Buna karşın, imalat sektöründe beklenen satış değerleri %0,1 oranında düşerken, yeni kayıtlı şirket sayısı da %0,04 azalarak Kasım ayındaki %0,1’lik düşüşe kıyasla daha sınırlı bir gerileme yaşadı.

Yıllık bazda öncü endeks %3,1 artarak Kasım’daki %2,5’lik yükselişi geride bıraktı. Ancak, mevcut ekonomik performansı ölçen bileşik endeks %0,3 oranında düşerek Kasım’daki yatay seyri sonlandırdı. Ekonomistler, endeks verilerinin Malezya ekonomisinin 2025 yılına pozitif bir ivme ile girdiğini gösterdiğini belirtiyor.