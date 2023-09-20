Fas, Fransız Charlie Hebdo ile Liberation hakkında şikayette bulundu

Fas Ulusal Basın Konseyi, 8 Eylül'de Fas'ta meydana gelen depreme ilişkin haberlerinde ihlaller gözlemlediği Fransız "Charlie Hebdo" dergisi ve "Liberation" gazetesi hakkında şikayette bulunduğunu duyurdu.

KAYNAK: AA
Fas, Fransız Charlie Hebdo ile Liberation hakkında şikayette bulundu

Konseyin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Fas'ın depremden sonra Fransa'nın sunduğu destek teklifini reddetmesinin ardından, hem Charlie Hebdo dergisi hem de Liberation gazetesi tarafından gerçekleştirilen ihlallerin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu iki yayının uluslararası alanda kabul gören gazetecilik iş etiğini ihlal ettiğine ilişkin olarak, etik kuralları uyarınca karara bağlanması amacıyla Fransa'daki Basın ve Arabuluculuk Etiği Konseyi'ne şikayet edildiği belirtildi.

Konseyin açıklamasında, Charlie Hebdo'nun, depremzedeler ile dayanışma içinde olunmaması ve onlara destek sağlanmaması yönünde kışkırtıcı bir karikatür yayınladığı, Liberation gazetesinin de kapağında depremzedelerden bir kadının fotoğrafını yayınladığı, kadının sözlerinin içeriği araştırıldığında kendisine atfedilenlerin söyledikleriyle çeliştiğinin ortaya çıktığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca gazetecilik çalışmalarının güvenilirliğine ve insani nitelikteki meselelerle uğraşırken gösterilmesi gereken profesyonelliğe darbe oluşturan diğer ihlaller olduğuna işaret edildi.

Liberation gazetesinde 11 Eylül'de, Fas Kralı 6. Muhammed'in Fransa'nın yardım teklifine yanıt vermemesine atıfla "Şahsen ben hiçbir şey hissetmedim" yazılı karikatür yayımlanmış ve gazetenin aynı tarihli ilk sayfasında ağlayan Faslı bir depremzedenin fotoğrafının yanında sanki onun ağzından veriliyormuşçasına "Burada sessizce ölüyoruz" şeklinde bir başlık kullanılmıştı.

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