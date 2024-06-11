Fas Mahkemelerinde yapay zeka devri başlıyor

Kaynak: AA
Fas Mahkemelerinde yapay zeka devri başlıyor

Fas'ta mahkemelerde yapay zeka teknolojisinin kullanılmaya başlandığı açıklandı.

Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi, Temsilciler Meclisi'ndeki Adalet Komitesi toplantısında yapay zekanın Fas mahkemelerinde aktif olarak kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Vehbi, yeni programın kararların elle yazılmasına gerek kalmadan ifadeleri dijital ortama aktardığını ve bu sayede iş süreçlerini kolaylaştırdığını belirtti. Yapay zekanın dünyada birçok alanda önemli kolaylıklar sağladığını vurgulayan Vehbi, programın hakimler ve avukatların işlerini daha verimli hale getirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Fas'ta yapay zeka kullanımını düzenleyen bir yasa çıkartıldığını belirten Vehbi, bu yasının özellikle sosyal medyada yaşanan gizlilik ihlallerini önlemeyi hedeflediğini ifade etti.

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