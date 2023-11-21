Sosyal medyada ortaya çıkıp çeşitli dolandırıcılık yöntemleri kullanarak kısa sürede milyonlar kazanan fenomenlerin de, mafya örgütleri içinde yer alıp gasp, darp, soygun, kundaklama, kaçakçılık, cinayet başta olmak üzere her türlü suça iştirak eden tetikçilerin de ortak bir özelliği var.

Fizik olarak çok sağlıklı görünen genç yaştaki insanlar hepsi. Kadınları güzel, erkekleri yakışıklı.

Peki, nasıl oluyor da bu gencecik insanlar suça bulaşıyorlar, bir uzman psikologun isabetli tanımıyla bir anda “fast food beslenmeden fast food zenginleşmeye” doğru yol alıyorlar?

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Bu gençlere aileleri başta olmak üzere sosyal çevrelerinde ve gittikleri okullarda namuslu olmanın, yasalara saygılı olarak emeğiyle kazanmanın önemi ve değeri davranışsal ve sözel mesajlarla yeterince anlatılamıyor, rol model olunamıyor, dolaylı şekilde “Zengin olun da nasıl olursanız olun!” deniliyor demek ki.

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Tarım ve hayvancılık sektöründe çalışacak eleman bulmak her geçen gün zorlaşıyor, çay ve fındık toplatmak için bile kaçak yoldan gelen Afganlılardan, Pakistanlılardan, Bangladeşlilerden, Somalilerden medet umuluyor. Yine tekstil ve maden işletmelerinde üretimin aksamaması için yabancı işçi çalıştırmak zorunda kalınıyor. Çocuk ve hasta bakımı için Filipinliler getiriliyor.

Müteahhitler inşaatlarda iş gücü açığının her geçen gün büyüdüğünü belirtip “Teknisyen, kalfa ve işçilere mühendislerden daha fazla ücret vereceğiz ama bulamıyoruz. Kimse çalışmak istemiyor” diye yakınıyor. Restoranların, kafelerin, marketlerin kapıları “Eleman aranıyor” ilanlarından geçilmiyor. Berberler, terziler, su tesisatçıları, elektrikçiler gençlerin çıraklık yapıp mesleği öğrenmek istemeyişlerinden şikâyet ediyor.

Buna karşın sosyal medyada fenomen açığı söz konusu değil. Yüzlercesi her gün hem program hem ticaret yapıyor. Mafya örgütlerinin kadrolarının tıklım tıklım dolu olduğunu ise televizyonlarda akşam haberlerini izleyenler kolayca görebiliyor.

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Sonuca gelecek olursak...

Evet, bir yandan suç işleyenleri yakalayıp yargılayalım ve cezalandıralım ama diğer yandan benzer vakalarla karşılaşmamak için onları suça iten nedenleri de araştırıp değiştirmeye çalışalım.

Bu konuda herkese sorumluluk düşüyor.