Millî takımımızın Hollanda’ya yenilip Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan elenmesinin ardından kiminle konuşsam aynı ruhsal tablo içindeydi.

Kendilerini çok mutsuz hissediyorlardı. Yaşam enerjileri uçup gitmişti. Yemeklerini bile doğru düzgün yiyemez olmuşlardı. Uyku düzenleri bozulmuştu. UEFA’ya, maçın hakemine ve bizim teknik direktöre verip veriştiriyorlardı.

“Yahu futbol denilen şey eğlenceli bir oyundur. İki taraftan biri kazanır biri kaybeder. Bunu böyle kabul etmek gerekir. Medyanın ve siyasilerin oyununa gelmeyin, olayı büyütmeyin. Medya, milliyetçilik rüzgârları estirerek tirajını ve reytingini artırmaya çalışır. Ülke yönetiminde söz sahibi siyaset adamları ise gündemin değişmesinden medet umar” sözlerimin hiç etkisi olmadı. Yarı kanlanmış gözleriyle öfkeli öfkeli bakıp “Sen Avrupalıların nasıl hainlik içinde olduklarını, hangi tezgâhlarla bu sonucu hazırladıklarını görmüyor musun” diye tepki gösterenler bile oldu.

Psikiyatri kitaplarında, depresyonun “majör, mevsimsel, melankolik, atipik” gibi türleri olduğu belirtilir.

Öyle anlaşılıyor ki bizde o kitaplarda yazılı olmayan bir depresyon türü daha var:

“Kaybedilen millî maç sonrası depresyonu.”

Larry ve Şero

“İngiltere’de 4 Temmuz’da yapılan seçimi açık farkla İşçi Partisi kazandı. Partinin lideri Keir Starmer yeni başbakan oldu.

Böylece şimdiye kadar 5 başbakan deviren Başbakanlık Konutu’nun ‘Baş fareci kedisi’ Larry şimdi yeni bir başbakanla çalışacak.

Larry 2011 yılında konutta fareler görülmesi üzerine bir hayvan barınağından sahiplenilmişti.

O tarihten bu yana görevini başarıyla sürdürüyor.

17 yaşında olan Larry’nin bundan sonra kaç başbakan daha göreceği merak konusu oluyor.”

Televizyonda yukarıda özetlediğim haberi izlerken CHP’nin kedisi Şero aklıma geldi.

Şero da Deniz Baykal’ın genel başkanlığı zamanında CHP Genel Merkez binasına gelmişti.

Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından şimdi de Özgür Özel’in genel başkanlığına tanıklık ediyor.

...

Ülkelerinde dikkatle izlenen siyasi nitelikte iki bina ve buralarda yaşayan iki kedi...

Ortak bir özellikleri daha var bu kedilerin:

Hem İngiltere Başbakanlık Konutu’nda hem bizim CHP’de koltukları en sağlam olanlar galiba onlar...