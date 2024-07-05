Suriyelileri göndermek çok zor

Gittiğiniz ülke kendi ülkenizden daha iyi koşullara sahipse geri dönmek istemezsiniz.

Bunun çarpıcı bir örneği 1960’lı ve 1970’li yıllarda çalışmak için Almanya’ya giden vatandaşlarımızın pek azının geri dönmüş olmasıdır.

Almanya; çalışma koşullarıyla, sosyal haklarıyla, demokrasisiyle, hukukuyla, güvenlik anlayışıyla Türkiye’den daha gelişmiş bir ülke çünkü.

Kimse gördüğünden, yaşadığından daha azına razı olmaz.

Aynı şey savaş nedeniyle Suriye’den kaçıp çeşitli kentlerimize yerleşenler için de geçerli.

Milyonlarca Suriyeli Türkiye’de kendi ülkelerinden daha iyi koşullarla karşılaştı.

Bunları bırakıp gitmek istemezler.

...

Prof. Dr. Murat Erdoğan, ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı araştırmada şu sonuçlara varmış:

-Kendi ülkelerinden umutlarını kestikleri çok net biçimde görülüyor. Türkiye'de kendileri için iyi bir gelecek öngörüsü yoğun biçimde var.

-Her geçen gün çifte vatandaşlık isteyenlerin oranı düşüyor, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı istiyorlar.

-Ülkemizde kendi sosyolojik gettolarını oluşturdular. Bu durum onları rahatlatıyor.

-Nüfus olarak sürekli artıyorlar. Mevcut Suriyelilere her geçen yıl yaklaşık 100 bin bebek ekleniyor.

-Yüz binlerce Suriyeli çocuk Türk okullarına gidiyor, Türkçe öğreniyor. Ancak yine yüz binlercesi de eğitim hayatı dışında bulunuyor.

...

Sonuç olarak, hem kendi tespitlerim hem Prof. Erdoğan’ın araştırması ışığında şu söylenebilir:

Suriyelileri göndermek hiç kolay değil.

Çeşitli teşviklerle belki bir kısmı geri dönmeye razı olabilir ama büyük bölümünün ülkemizde kalacağını bilmek gerekiyor.

Bana kalırsa şu aşamada yapılacak en doğru şey, Suriye'den yeni göç dalgalarını önlemek ve ülkemizdeki Suriyelilerin toplumumuza uyumu konusunda daha fazla çaba harcamak gibi görünüyor.

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Futbolculara birer mendil

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Televizyonda Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını izlerken dikkatimi çeken bir şey var:

Bazı futbolcular sık sık sahaya tükürüyorlar.

Basketbol, voleybol, tenis maçlarında tanık olmadığımız tuhaf bir görüntü.

Bunu önlemek için yapılması gereken son derece basit:

FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) koyacağı yeni kuralla futbol maçlarında sahaya tüküren ve burnunu temizleyen futbolculara hakemlerin sarı kart göstermesini sağlamalıdır.

Bu arada futbolculara şortunun cebinde mendil taşıma ve ihtiyaç duyduğunda o mendili kullanma hakkı tanınmalıdır.