Fas'ta depremin 10. gününde enkaz altından eşek çıkarıldı

Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta 8 Eylül’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Orta ve Batı Galler İtfaiye ve Kurtarma Servisi’ne bağlı ekip, 10 gün sonra enkaz altında kalan bir eşeği sağ olarak kurtardı.

Servis tarafından yapılan açıklamada, eşeğin Marakeş'in eteklerindeki Imni-n-Isli köyünde bir enkaz altından uzun çabalar sonucu kurtarıldığı ifade edilerek, “UK-ISAR yapı mühendisinin yaptığı değerlendirmenin ardından uygun güvenli çalışma sistemi ile ekip eşeğe ulaşmak için yoğun çaba gösterdi. Kurtarıldıktan sonra eşek yerel bir veteriner tarafından muayene edildi” denildi.

Açıklamada, eşeğin sahibinin yapılan kurtarma operasyonu son derece minnettar olduğu aktarıldı. Öte yandan Fas’taki deprem felaketinde şu ana kadar 2 bin 901 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 530 kişi de yaralandı.