Fas'taki depremde yaklaşık 50 bin ev tamamen veya kısmen yıkıldı

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen yıkıldığı bildirildi.

KAYNAK: İHA
Fas'taki depremde yaklaşık 50 bin ev tamamen veya kısmen yıkıldı

Fas Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması ve gerekli yardımların ulaştırılmasına yönelik acil durum programının etkinleştirilmesi için Kral 6. Muhammed'in başkanlığında özel bir toplantı düzenlendi.

Depremden etkilenen 5 bölgede yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen çöktüğüne işaret edilen açıklamada, devletin depremden etkilenen ailelere 30 bin dirhem (yaklaşık 3 bin dolar) değerinde acil yardım sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "tamamen yıkılan evler için 140 bin dirhem (yaklaşık 14 bin dolar), kısmen yıkılan evler için de 80 bin dirhem (yaklaşık 8 bin dolar) doğrudan mali yardım sağlanacağı" belirtilirken, kaç evin tamamen kaç evin ise kısmen yıkıldığına dair bilgi verilmedi.

Fas'ta 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının da 5 bin 674 olduğunu duyurmuştu.

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