Fasülyeye Ayşe hanımefendi diyeceksiniz. Emekliler beslenme yetersizliğinden birer birer gidecek

Türkiye'de enflasyon hızla yükselirken gıda fiyatlarının önüne bir türlü geçilemiyor. Dünyanın en yüksek gıda enflasyonunun görüldüğü Türkiye'de yerli malı sebze ve meyveler ve temel ihtiyaç ürünleri bile deyim yerindeyse cep yakıyor.

Her geçen gün gelen zam haberleri özellikle sebze ve meyve fiyatlarını direkt etkiliyor. Seçim sonrasından bu güne kadar geçen sürede sadece akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı. Hatta bugün gelen bilgilere göre benzine 3 lira, motorine de 4 lira daha zam yapılacak.

Akaryakıta gelen fiyat artışları doğal olarak hayatımızdaki birçok ürüne de zam olarak yansıyor. Özellikle Anadolu'dan gelen sebze ve meyvelerin nakliye masrafları da katlanarak büyüyor.

AYŞE HANIMEFENDİ!

Bugün çekilen bir fotoğrafa göre Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan Ayşe Kadın fasulyenin fiyatı adeta uçtu. 1 kilo Ayşe Kadın fasulye İstanbul'da 136 lira 99 kuruştan satılmaya başlandı.

Ayşe Kadın fasulyenin fiyatını görenler "Bundan sonra Ayşe Hanım diyeceğiz herhalde" diyerek zamma dikkat çekti.

Barbunyanın kilosu 104,90 TL iken, domatesin kilosu 35,99 TL etiketiyle satışa sunuluyor.