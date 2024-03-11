Fatih Altaylı Batı ile yapılan bilinmeyen anlaşmayı açıkladı

Serhat Ağa
Fatih Altaylı Batı ile yapılan bilinmeyen anlaşmayı açıkladı
Gazeteci Fatih Altaylı BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile yaptığı Teke tek seçim özel yayınında Türkiye’deki kaçak sığınmacılar hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Altaylı, “Belli ki Batı ile bizim bilmediğimiz bir anlaşma yapılmış, 'Siz merak etmeyin biz onları tutarız' demişler. Göçmenler Türkiye'de biriktiriliyor” İfadelerini kullandı.

Ortadoğu’da başlatılan ‘Arap Baharı’ ile birçok Arap ülkesinde iç savaş çıktı, savaş bölgesinde yüzbinlerce insan hayatını kaybederken milyonlarca insan yerinden edildi. Türkiye ise hemen dibinde yaşanan bu isyan dalgasında topraklarında bir savaş yaşanmamasına rağmen milyonlarca sığınmacı akını ile en fazla zarar gören ülkelerden birisi oldu.

Her defasında eleştirilmesine rağmen uzun yıllar uygulanan açık kapı politikası ile başta Suriye ve Irak olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden milyonlarca sığınmacı elini kolunu sallayarak ülkemize giriş yaptı.

“BATI İLE ANLAŞMA YAPILMIŞ”

16 Aralık 2013 tarihinde Avrupa Birliği ile Ankara’da imzalanan Geri Kabul Anlaşması ile, savaş bölgelerinden Avrupa’ya, Türkiye üzerinden geçmek isteyen mülteciler Avrupa Birliği’nin ülkemize verdiği para karşılığında engellenmiş ve ülkemizde yaşamaya devam etmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Teke Tek Yerel Seçim Özel programına konuk aldığı BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile konuşmasında Türkiye ile Batı’nın insanların bilmediği bir anlaşma yaptıklarını ve bu anlaşma ile mültecilerin Türkiye’de biriktirildiğini ifade etti. Türkiye’nin bir göçmen hendeğine döndürüldüğü açıklamasını yapan Altaylı şu sözleri kullandı:

“Türkiye bir göçmen hendeğine döndürüldü. Belli ki Batı ile bizim bilmediğimiz bir anlaşma yapılmış, 'Siz merak etmeyin biz onları tutarız' demişler. Göçmenler Türkiye'de biriktiriliyor. Türkiye'ye giriş serbest, çıkış yasak. Türkiye göçmenler için bir sinek kağıdı gibi. Geldi mi yapışıyorlar”

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