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  • Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz

Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz

Habertürk’te Teke Tek programını sunan Fatih Altaylı, HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat’a “Beni delirtmeyin lütfen. Geldiniz, car car car konuşuyorsunuz” diyerek çıkıştı. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 01:52
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Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz

Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
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Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında sokakta yaşayan hayvanlar konusu ele alındı.

Sunucu Fatih Altaylı, program konuğu HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat’a çok konuştuğunu gerekçe göstererek tepki gösterdi.

"GELDİNİZ, CAR CAR CAR KONUŞUYORSUNUZ"

Şenpolat’a sinirlenen Altaylı şunları söyledi:

“Burası size özel bir program değil, beni delirtmeyin lütfen. Geldiniz, car car car konuşuyorsunuz. Bir konuk daha var, Allah aşkına yani… Burada bir iş yapmaya çalışıyoruz. Hayvanseverlikten sizin yüzünüzden soğuyacağım…”

Canlı yayındaki o anlar, sosyal medyada gündem oldu.

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