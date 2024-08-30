Fatih Altaylı Dursun Özbek'in karaborsa planını açıkladı

Galatasaray Üyesi ve Gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile sarı-kırmızılılarda bazı yöneticilerin maç biletlerini karaborsaya sürerek servet kazandıklarını iddia etmişti.

Fatih Altaylı’nın iddiaları Galatasaray’da deprem etkisi yaratırken yönetim konu ile ilgili soruşturma açılacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların soruşturma kararını değerlendiren Fatih Altaylı Dursun Özbek ile ilgili sürpriz ifadeler kullandı.

Altaylı açıklamasında şu sözleri sarf etti:

"Dediğim gibi oldu. Dursun Özbek, eski Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'a gitmiş. Çünkü ilk Başkanlığı döneminde kendisine kol kanat germişti. Demiş ki 'Bir komisyon kuralım, bu komisyonun başına siz geçin' şeklinde konuşmuş. Benim bildiğim İrfan Aktar 90 yaşında. Üstelik bu konularla ilgili herhangi bir uzmanlığı da yok. Dursun Özbek'in amacı yönetim kurulunu aklatmaktı."

"YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN STADA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI YASAKLANMALI”

"Özbek'in bu planı tutmayınca A.A isimli savcıyı devreye sokarak kendilerine daha yakın bir savcı arayışına girdiler. Ben ve Hayri Kozak bu yolsuzluk iddialarını gündeme getirdikten sonra Dursun Özbek'i kukla gibi oynatan yöneticiler bizimle ilgili ağır açıklamalar yaptılar. Ne yalancılığımız, ne şerefsizliğimiz kaldı. Şimdi kim şerefsiz kim yalancıymış? Bu konu araştırılacak. Bu konunun halen bağımsız şirketler tarafından araştırılmasından yanayım. İkinci olarak da adı geçen yönetim kurulu üyelerinin stada giriş ve çıkışları yasaklanmalı + görevleri askıya alınmalı. Bahsettiğim şahıslar Alper Narman ve Bora Bahçetepe. Bu isimlerin HTS kayıtlarının, taraftarlarla yaptıkları telefon görüşmelerinin de ortaya çıkarılması lazım."

“YÖNETİCİLER MAL BEYANINDA BULUNMALI”

"Bu ciddi bir iş. Galatasaraylı taraftarlar bana teşekkür ediyor. İlk defa Galatasaray - Young Boys maçında bilet bulundu. İlk defa taraftarlar afişe fiyatlardan bilet alabiliyor. Bu arada her tarafa da ihbar yağıyor. Diğer kulüpler de oluyor ancak Galatasaray'da yöneticiler parayı cebe atmışlar. Karaborsa tayfası diğer takımlarda da mevcut ama Galatasaray'da yöneticiler ön plana çıktı. Galatasaray bir dernek olduğu için her yönetim kurulu üyesinin mal beyanında bulunması gerekiyor. Özbek ve yöneticileri hiçbiri mal beyanında bulunmamışlar. Dünkü malları ne, bugünkü malları ne? Karşılaştırma yapmak mümkün değil. Ama yine de belge açısından bakılabilir. Sadece iki kişi mal beyanında bulunmuş istifa eden Ali Yüce ve görevi devam eden Mehmet Cibara."

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