Fatih Altaylı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi: 'Sözlerine açıklık getir'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi: 'Sözlerine açıklık getir'

Gazeteci Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada sarf ettiği "Vatan tehdit altındayken, milli birlik duvarlarımız sallanıyorken başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmaz." sözlerini eleştirdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, vatanın kötü yönetim nedeniyle tehdit altında olduğunu belirterek, "Ülke bir tehdit altındaysa söyleyin kardeşim. Kimin tehditi altında? Neyin tehditi altında? Niye milleti paniğe sokuyorsunuz?" dedi.

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Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Vatan tehdit altındayken, milli birlik duvarlarımız sallanıyorken başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma halidir." diyerek ülkenin tehlikede olduğuna dikkat çekmişti.

Ancak, Bahçeli'nin ülkeye yönelik tehditlerin ne olduğunu belirtmemesi üzerine Altaylı'dan sert eleştiriler geldi.

FatihAltaylı, "Ülke bir tehdit altındaysa söyleyin kardeşim. Kimin tehditi altında? Neyin tehditi altında? Niye milleti paniğe sokuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Altaylı, ülkenin dış tehditlere karşı bir sorunu olmadığını, asıl tehdidin kötü yönetimden kaynaklandığını vurgulayarak, "Ülkenin kötü yönetim tehditi var" dedi.

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