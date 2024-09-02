Fatih Altaylı 'midem bulanıyor' diyerek Galatasaray kararını açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, yaptığı açıklamalar ile gündem olmaya devam ediyor.

Altaylı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Erden Timur'un buluşup birbirleriyle anlaşma sağladığını açıkladı.

''BİRBİRLERİYLE İBRALAŞMIŞLAR''

Fatih Altaylı açıklamasında, ''Çok güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Dursun Özbek, bilet skandalının yarattığı tahribattan kurtulmak ve bu tahribatın arkasında Erden Timur olduğu hissiyatından dolayı geçen hafta Erden Timur ile oturup aylardır bu adam hırsız bu adam şöyle böyle dediği Erden Timur galiba anlaşmış ve birbirleriyle ibralaşmışlar diye konuşuluyor Galatasaray camiasında.'' ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY ÜYELİĞİMİ SONLANDIRMA KARARI ALDIM''

Galatasaray'da olan üyeliğini sonlandırma kararı aldığını ifade eden Altaylı, ''O yüzden pek yakındır ki ben Galatasaray Kulübü üyeliğimi sonlandırma kararı aldım. Senin miden bulanıyor, benim midem bulanıyor. Bunlar o pisliğin içerisinde yaşıyorlar.

Önce Hayrettin Kozak, daha sonra ben bu konuyu gündeme getirince iki yıldır bilet bulamayan taraftarlar birden bilet bulmaya başladılar en azından bu faydası oldu.'' dedi.