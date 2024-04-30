Fatih Altaylı'dan Erdoğan'ı istifaya davet eden Abdülkadir Selvi'ye dikkat çekici sözler. Biraz daha yesin yemiş çünkü belli ki

Kaleme aldığı köşe yazısında CHP'nin değişimin yararını gördüğünü, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in de sandıktan çıkan mesajı yerine getirdiğini dile getiren Selvi’nin, yazısını “Peki AK Parti'de ne olacak?” diye bitirmesi kamuoyunda “Servi, Erdoğan’ı istifaya davet ediyor” şeklinde yorumlandı.

Youtube kanalına yüklediği son videosunda kendisine Servi’nin yazısı hatırlatılan Altaylı’nın ilk tepkisi “Allah Allah. Recep Tayyip Erdoğan'a bırak mı diyor?” oldu.

Geçen haftalarda birkaç kişiden de Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığı'ndan istifa edeceği yönünde bilgiler aldığını söyleyen usta gazeteci söz konusu köşe yazısına dönerek "Ya hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan Parti Genel başkanlığını bırakma konusunda bir plan yaptı ve bunu yavaş yavaş ısıtıyor ki pek sanmıyorum veyahut da Abdülkadir Selvi Cumhurbaşkanını AK Parti Genel Başkanlığından istifaya davet ediyor herhalde" diye konuştu.

Servi'nin ifadelerini "AK Parti Kongresi yapın çok aday bir seçim olsun siz de genel başkan olmayın demeye çalışıyor herhalde. Çünkü söylediği iki örnekte de genel başkanlar değişti" diye yorumlayan Altaylı "İlginç. eğer Servi böyle bir şey söylüyorsa kendisini kutluyorum. Yarın ona ben de bir tane alıp yollarım Gökçe Ciğer’den; yürek… Biraz daha yesin, yemiş çünkü belli ki" diye konuştu.