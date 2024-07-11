Fatih Altaylı: Oy vermek isteyen gurbetçi vergi versin

Fatih Altaylı gurbetçilerin Türkiye'deki seçimlerde oy vermesi için yıllık belirli bir miktarda vergi vermesi gerektiğini savundu.

Katıldığı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altaylı, "Vergi vermezsin, çifte vatandaşsın, euro kazanıyorsun, senede 10 gün bir Alman kadar vakit geçiriyorsun sonra gelip Türkiye’nin kaderiyle ilgili karar veriyorsun." ifadelerini kullandı.

"NE HADDİN VAR LAN SENİN?"

Benimle aynı dertleri paylaşmayanlar oy kullanıyor diyen Altaylı, "Türkiye'yi kim yönetecek, Türkiye'de nasıl bir politika izlenecek? gibi konularda hatsizce karar veriyorsun. Ne haddin var lan senin! Benimle aynı derdi paylaşmıyorsun sen. Ben gidip Almanya'da oy kullanıyor muyum? Yıllık vergini ver benim de tuzum olsun de sonra gel oyunu kullan. Bence bu makuldur." değerlendirmesinde bulundu.