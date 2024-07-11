Fatih Altaylı: Oy vermek isteyen gurbetçi vergi versin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı: Oy vermek isteyen gurbetçi vergi versin

Gazeteci Fatih Altaylı, gurbetçilerin Türkiye'deki seçimlerde oy kullanmasına tepki göstererek ilginç bir öneride bulundu. Altaylı, “Gurbetçiler Türkiye’de oy kullanmak istiyorsa yıllık vergi vermeli." dedi.

Fatih Altaylı gurbetçilerin Türkiye'deki seçimlerde oy vermesi için yıllık belirli bir miktarda vergi vermesi gerektiğini savundu.

Katıldığı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altaylı, "Vergi vermezsin, çifte vatandaşsın, euro kazanıyorsun, senede 10 gün bir Alman kadar vakit geçiriyorsun sonra gelip Türkiye’nin kaderiyle ilgili karar veriyorsun." ifadelerini kullandı.

"NE HADDİN VAR LAN SENİN?"

Benimle aynı dertleri paylaşmayanlar oy kullanıyor diyen Altaylı, "Türkiye'yi kim yönetecek, Türkiye'de nasıl bir politika izlenecek? gibi konularda hatsizce karar veriyorsun. Ne haddin var lan senin! Benimle aynı derdi paylaşmıyorsun sen. Ben gidip Almanya'da oy kullanıyor muyum? Yıllık vergini ver benim de tuzum olsun de sonra gel oyunu kullan. Bence bu makuldur." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
Yusuf Halaçoğlu Arap subayların Osmanlı’nın harekât planını nasıl İngilizlere sattığını Fatih Altaylı'ya anlattı
Fatih Altaylı'dan uyarı.'O uçağa sakın binmeyin'. 'Uçuş sırasında üç kez elektik kesildi'
Son Haberler
Ölüm balkonda uyurken yakaladı Gündem
Ölüm balkonda uyurken yakaladı
ABD’de enflasyonda düşüş sinyali Ekonomi
ABD’de enflasyonda düşüş sinyali
AB çalışanları AB’yi protesto etti Dünya
AB çalışanları AB’yi protesto etti
Akşener’in Kılıçdaroğlu planı 2 yıl sonra ortaya çıktı. En yakını açıkladı Gündem
Akşener’in Kılıçdaroğlu planı 2 yıl sonra ortaya çıktı. En yakını açıkladı
‘Tottenham Turks’ün liderini kafede öldürdüler Gündem
‘Tottenham Turks’ün liderini kafede öldürdüler
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı Gündem
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
Servet Yardımcı'nın neden çekildiği ortaya çıktı Spor
Servet Yardımcı'nın neden çekildiği ortaya çıktı