Fatih Altaylı'dan uyarı.'O uçağa sakın binmeyin'. 'Uçuş sırasında üç kez elektik kesildi'

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı'dan uyarı.'O uçağa sakın binmeyin'. 'Uçuş sırasında üç kez elektik kesildi'

Gazeteci Fatih Altaylı, Ajet hava yolu şirketi üzerinden seyahat yapan vatandaşlardan gelen şikayetleri ve yaşanan teknik sorunlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altaylı, uçuş esnasında uçağın üç kez elektriğinin kesildiğini söyledi.

Son zamanlarda uçuşlardaki rötarlar, yolcuların valizlerinin kaybolması gibi sorunlar gündemden düşmüyor. Gazeteci Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde Ajet hava yolu şirketinin yolcularından gelen şikayetleri ve yaşanan teknik sorunlarla alakalı açıklamalarda bulundu.

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"BU HAVA YOLU DEĞİL BU BİR REZİLLİK"

Altaylı, ekip arkadaşının Ajet yolculuğunu anlatarak uçuş esnasında uçağın üç kez elektriğinin kesildiğini belirtti. Altaylı, uçağın Yunanistan’ın üzerinde bir yer de geri dönmeye karar verdiğini, uçağın neden geri döndüğüne ilişkin yolculara verilmiş herhangi bir bilginin de olmadığını, sonra da denizin üzerinde alçak uçuşla bir buçuk saatte İstanbul’a geri döndüğünü belirtti.

Ajet’ten bilet almayın diyen Altaylı, “Böyle bir hava yolu yok. Bu hava yolu değil bu bir rezillik. Büyük bir ihtimalle Türk Hava Yolları’nın alt yapısından farklı bir şey yaptılar” ifadelerini kullandı.

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