Fatih Altaylı Özgür Özel'e Birleşik Cumhuriyet AK Partisi olsunlar dedi. Yeniçağ'ın yakaladığı detayla CHP'yi eleştirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı Özgür Özel'e Birleşik Cumhuriyet AK Partisi olsunlar dedi. Yeniçağ'ın yakaladığı detayla CHP'yi eleştirdi

CHP lideri Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği sözleri duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen Fatih Altaylı'nın tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Altaylı’nın çok şaşırdığı detayı Yeniçağ yakalamıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Halk TV'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi.

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“ERDOĞAN İSTEMEZ MİYDİ EMEKLİYE ZAM YAPSIN AMA YAPAMADI”

İlk olarak Yeniçağ’ın yakaladığı ve Fatih Altaylı’nın duyduğunda kulaklarına inanamadığı açıklamada CHP lideri Özgür Özel, "Erdoğan istemez miydi emekliye zam yapsın. Çünkü geçen seçim ekonomisiyle ülke büyük bir krizde. Para yok. Yapamadı" diye konuşmuştu.

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İsmail Küçükkaya'ya konuk olan Özgür Özel, emekli zammına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli asgari ücretin altında artık hesaplanmasına izin vermeyeceğiz. Erdoğan istemez miydi emekliye zam yapsın ama yapamadı. Ülke büyük krizde para yok yapamadı. Erdoğan, emekli maaşına zam yapılabilmesi için 17 bin lira yapmam için 680 milyar para lazım dedi.

Düzenlemenin hayata geçmesi için 680 milyar lira gerekiyor, Bu para var, ancak Erdoğan bu parayı zengin müteahhitlere verdi. Ayrıca, Erdoğan'ın affettiği toplam vergi miktarı 666 milyar lira, bu da müteahhitlerin cebine girdi"

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"SAHİDEN Mİ? VAUV"

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalındaki yayınında Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili kurduğu cümleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı, şaşkınlığını gizleyemediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu Özgür Özel CHP'nin genel başkanı mı yoksa AK Parti'nin yeni sözcüsü mü?” sözleriyle tepkisini dile getiren Altaylı, hayatında böyle bir şey görmediğini belirterek “CHP Genel Başkanı Özgür Özel AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapamadıkları için onun adına halkı 'niye yapamadığı' konusunda ikna mı etmeye çalıştı? Sahiden mi? Vauv, enteresan, ilginç...” diyerek tepki gösterdi.

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Özgür Özel’e tavsiyelerde bulunan Altaylı, “CHP ile AK Parti'yi birleştirsinler. Tek parti olsunlar. Cumhuriyet AK Partisi olsun mesela. CAK Partisi, konuda kapansın...” diye konuştu.

Altaylı’nın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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