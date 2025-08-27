Fatih Altaylı, siyasi gerilimi bitirecek “formülü” açıkladı! Silivri’den dikkat çeken çıkış

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, CHP’li belediyelere yönelik süren operasyonlara ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Silivri Cezaevi’nden notlarını paylaşan Altaylı, operasyonların son bulması için ironik bir “formül” önerdi. Altaylı, “Bütün CHP’li belediye başkanları ve 100 kadar milletvekili AK Parti’ye geçsin, Özgür Özel mitingleri durdursun, partinin başına da Kılıçdaroğlu gelsin.” diyerek siyasi gerilimin mizahi bir dille eleştirildi.

Altaylı, bu senaryonun ülkedeki siyasi gerilimi sona erdireceğini ancak ekonomik sorunları çözmeyeceğini belirtti. “O gün tüm operasyonlar durur, adalet tartışması biter ama bu bile ekonomiyi düzeltmez” diyen Altaylı, mevcut siyasi atmosferin seçimlere kadar yüksek tansiyonla devam edeceğini söyledi.

Şaka yollu “formül” açıklayan Altaylı, tüm CHP’li belediye başkanları ile yaklaşık 100 milletvekilinin AKP’ye katılması ve partinin başına Kılıçdaroğlu’nun gelmesi durumunda operasyonların sona ereceğini dile getirerek şöyle konuştu:

Emre, seni ve izleyenleri güldüreyim biraz. Düşündüm, düşündüm, düşündüm ve ülkenin tansiyonunu düşürecek, operasyonları durduracak formülü geliştirdim. Çok basit bir formül, bütün CHP'li belediye başkanları ve 100 kadar CHP'li milletvekili AK Parti'ye geçsin. Özgür Özel mitingleri noktalasın. Hatta partinin başına da Kılıçdaroğlu'nu getirsin. 30-35 milletvekiliyle idare etsinler. O gün tüm operasyonlar durur. O gün ülkede adalet tartışması biter. Ama şunu net söyleyeyim. Bu bile ekonomiyi düzeltmez. Dolayısıyla AK Parti'yi kurtaramaz. Fakat şu yaşadığımız manasız gerilimi bitirir. Çünkü belli ki başka türlü bitmeyecek. Şaka bir yana görebildiğimiz kadarıyla ne zaman olacaksa seçimlere kadar ülkede tansiyon düşmeyecek. Dua edelim de seçimde düşsün.

