Fatih Altaylı'dan Alpay Özalan'a zehir zemberek sözler

Gazeteci Fatih Altaylı, eski futbolcu olan milletvekili Alpay Özalan hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Fatih Altaylı'dan Alpay Özalan'a zehir zemberek sözler

Gazeteci Fatih Altaylı, eski futbolcu olan AKP Milletvekili Alpay Özalan konusunda nasıl haklı çıktığını danışmanının üzerinden açıkladı.

Altaylı'nın kendi adını taşıyan internet sitesinde "Danışmanın seviyesi" başlıklı yazısı şöyle:

Eski futbolcu, şimdilerin AK Parti milletvekili Alpay Özalan’ın bir sosyal medya danışmanı varmış ve istifa etmiş.

Bunu istifa eden danışmanın istifasını açıklayıp, ardından Alpay Özalan’a türlü hakaret yağdırması sayesinde öğrendik.

Yıllarca Özalan’la birlikte çalışan Murat Sarıca adlı bu danışman istifasından sonra yanında çalıştığı milletvekili için “nankör, vefasız, cahil, iki kelimeyi bir araya getirmekten aciz” suçlamalarını ve hakaretlerini sıralayıp “Sosyal medya paylaşımlarındaki her kelime her söz bana aitti” demiş.

Açıkçası hiç şaşırmadım.

Alpay Özalan’ın zaman zaman bana da söylediği hakaret dolu, iğrenç bir üslupla yazılmış tweetlerini gördükçe “Yahu eski bir sporcu bu kadar düzeysiz, bu kadar aşağılık cümleler kurmaz, kuramaz” diye düşünürdüm.

Haklı imişim.

Meğer o leş kelimeler Murat Sarıca’nın dilinin ve elinin ürünüymüş.

Alpay Özalan’a saldırırken, kendi seviyesini açığa çıkardı da öğrenmiş olduk.

Tabii Özalan da bu dile sahip çıktığı için danışmanının kendisine yönelik sözlerini hak ediyor o da ayrı…

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