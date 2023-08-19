Fatih Altaylı: Türkiye işgal ediliyor. Bu göç değildir. Bunlar göçmen değildir

Editör: Ayşe Memiş

İktidarın açık kapı politikası ve olmayan göç stratejisi nedeniyle Türkiye’ye her gün onlarca sığınmacı, kaçak giriyor.

Türkiye’yi adeta yol geçen hanına çevrildi. Kaçaklar sınırdan geçerek Türkiye’nin dört bir yanına dağıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kaçaklara ve sığınmacılara tepki gösterdi.

Bunun bir göç değil, kaçakların bir göçmen değil, bunun bir işgal olduğunu söyledi.

Altaylı videoda şunları söylüyor:

Türkiye işgal ediliyor işgal. Benimki işgal karşıtlığı. Yoksa kontrollü bir göçmen gelmiş ya da hakikaten sıkıntıya girmiş bir grup gelmiş Türkiye geçici olarak iskan etmiş sonra tekrar gitmiş, bunlara kimseye bir şey diyemez.

Ama bugün Türkiye işgal altında Afganistan'dan kalkıp 500.000 kişi buraya her gün gelmeye devam ediyorsa hala gelmeye devam ediyorsa bu işgaldir bu göç değildir bunlar göçmen değildir ubnlar savaştan kaçan adamlar değil savaştan kaçan adam en yakın ülkeye kaçar 1500 kilometre İran’ın içinden geçip de buraya gelmez.