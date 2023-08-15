AKP'li Alpay Özalan'dan İmamoğlu'na ağır hakaretler

AKP’li Alpay Özalan, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret etti. Sosyal medya kullanıcıları ise AKP’li Özalan’a tepki gösterdi.

AKP'li Alpay Özalan'dan İmamoğlu'na ağır hakaretler

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, bugün açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaretler etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP’li Özalan, İmamoğlu’na “Rezil, utanmaz, çöplük” gibi ifadelerle hakaret eti.

Alpay Özalan’ın paylaşımı şöyle:

“Seçim vaatlerinin hiçbirini yerine getirmeyip rezil olan, İstanbul’un başına gelen felaketlerde ortadan kaybolan, üç tane otobüsü bile yürütemeyen Ekrem İmamoğlu utanmadan vizyondan bahsediyor.

CHP’li Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde siyasetin tarihi çöplüğüne gömülecektir.”

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